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Пятница, 29.01.2021
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Новый Орлеан превратился в сказочный городок накануне праздника Марди Гра (фото)

Новый Орлеан превратился в сказочный городок накануне праздника Марди Гра (фото)
01:13 Сегодня Телеграф

Пандемия коронавируса вынудила отменить многие столь любимые события и праздники, но некоторые жители Нового Орлеана даже не собираются позволять этому разрушить их ежегодный праздник Mardi gras ("Марди Гра", или "Жирный вторник"), всегда отмечаемый во вторник перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, последний день карнавала. Праздник, который знаменует собой окончание семи "жирных дней" (аналог Всеядной недели), подразумевает собой последнюю ночь до начала поста. В 2021 году праздник состоится 16 февраля.

Когда мэр города в штате Луизиана объявил, что шумные, обычно заполненные толпой уличные карнавальные парады проводиться не будут, находчивые люди решили вместо этого превратить свои дома в шикарные произведения искусств. Об этом пишет BBC.

Тысячи людей преобразили свои жилища для карнавала, который продлится до Пепельной среды в середине февраля.

 
 
 
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Был разработан специальный проект, побуждающий домовладельцев нанимать множество художников, которые обычно месяцами готовятся к мероприятию.

 
 
 
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Цены далеко впереди от сервиса: украинцы делятся впечатлениями от отдыха в Буковеле

 
 
 
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Добавим, что в прошлом году Новый Орлеан был практически эпицентром коронавируса после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Из-за роста количества жертв COVID-19 были переполнены морги.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Новый Орлеан, Пандемия, Праздники, Марди гра.
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