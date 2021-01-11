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Цены далеко впереди от сервиса: украинцы делятся впечатлениями от отдыха в Буковеле

Цены далеко впереди от сервиса: украинцы делятся впечатлениями от отдыха в Буковеле
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Фото: РБК-Украина

В Украине 8 января были ужесточены карантинные ограничения в связи с чем большая часть заведений оказалась закрытой для посещения. На фоне этого, многие украинцы решили отправиться на отдых в Буковель

Своими впечатлениями от посещения популярного курорта поделились пользователи сети. 

Так одна из посетительниц Буковели, Маргарита Никифорова, в своем Инстаграм описала поездку, выделив плюсы и минусы. 

Из плюсов она отмечает природу, воздух, множество развлечений, а также мест, где можно покушать. 

А вот к минусам она относит то, что не все развлечения безопасны, проблемы с дорогами, а также цены, которые "далеко впереди" от сервиса. Особо отметила она работу такси. 

"Если нужно успеть куда-либо, то лучше начинать вызывать машину с хорошим запасом, при этом просчитывайте примерное время в пути по навигатору сами, не полагаясь на внутренние часы водителя", - написала она.

 
 
 
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Публикация от Margarita Nikiforova (@_margo_nikiforova)

 

Другие пользователи сети также поделились своими впечатлениями. 

Как сообщалось ранее, жители Одессы нашли более бюджетный способ провести локдаун из-за чего толпы людей были замечены на городских пляжах. 

 

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Все по теме:

Туризм, Отдых, Буковель.

Автор:

Телеграф
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