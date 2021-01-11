Цены далеко впереди от сервиса: украинцы делятся впечатлениями от отдыха в Буковеле

В Украине 8 января были ужесточены карантинные ограничения в связи с чем большая часть заведений оказалась закрытой для посещения. На фоне этого, многие украинцы решили отправиться на отдых в Буковель.

Своими впечатлениями от посещения популярного курорта поделились пользователи сети.

Так одна из посетительниц Буковели, Маргарита Никифорова, в своем Инстаграм описала поездку, выделив плюсы и минусы.

Из плюсов она отмечает природу, воздух, множество развлечений, а также мест, где можно покушать.

А вот к минусам она относит то, что не все развлечения безопасны, проблемы с дорогами, а также цены, которые "далеко впереди" от сервиса. Особо отметила она работу такси.

"Если нужно успеть куда-либо, то лучше начинать вызывать машину с хорошим запасом, при этом просчитывайте примерное время в пути по навигатору сами, не полагаясь на внутренние часы водителя", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Nikiforova (@_margo_nikiforova)

Другие пользователи сети также поделились своими впечатлениями.

Как сообщалось ранее, жители Одессы нашли более бюджетный способ провести локдаун из-за чего толпы людей были замечены на городских пляжах.