"Спасибо локдауну": в сети показали забитый пляж одесской Лузановки (фото, видео)

После введения локдауна в Украине 8 января, большинство развлекательных заведений оказались закрытыми. Из-за этого на улицах городов повсеместно наблюдаются толпы людей.
Жители одесской Лузановки, например, массово собрались на городском пляже. Соответствующим видео поделился Телеграм-канал "Х**вая Одесса".
Фотографиями и видеозаписями с места также делятся пользователи Инстаграма.
"Самый лучший пляжный сезон для нас, одесситов, когда нет приезжих,и можно спокойно отдохнуть! Спасибо локдауну!", - пишет пользователь под никнеймом lalettamalina.
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Как сообщалось ранее, в сети возмущены наплывом посетителей на горнолыжном курорте Буковель в период локдауна.
Напомним, введение локдауна в Украине породило в сети волну шуток и мемов.