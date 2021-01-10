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"Спасибо локдауну": в сети показали забитый пляж одесской Лузановки (фото, видео)

"Спасибо локдауну": в сети показали забитый пляж одесской Лузановки (фото, видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

После введения локдауна в Украине 8 января, большинство развлекательных заведений оказались закрытыми. Из-за этого на улицах городов повсеместно наблюдаются толпы людей.  

Жители одесской Лузановки, например, массово собрались на городском пляже. Соответствующим видео поделился Телеграм-канал "Х**вая Одесса". 

Фотографиями и видеозаписями с места также делятся пользователи Инстаграма. 

"Самый лучший пляжный сезон для нас, одесситов, когда нет приезжих,и можно спокойно отдохнуть! Спасибо локдауну!", - пишет пользователь под никнеймом lalettamalina. 

 
 
 
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Публикация от lalettamalina (@lalettamalina)

 

 
 
 
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Публикация от Тамара Дзюба (@tamaradzjuba)

 

Как сообщалось ранее, в сети возмущены наплывом посетителей на горнолыжном курорте Буковель в период локдауна. 

Напомним, введение локдауна в Украине породило в сети волну шуток и мемов.

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Все по теме:

Одесса, Коронавирус, Лузановка, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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