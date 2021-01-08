Свободная от локдауна территория? Толпы проигнорировали карантинные запреты в Киеве (фото, видео)

В Украине 8 января вступили в силу новые противоэпидемические меры. Однако некоторые жители столицы отнеслись к введенному локдауну с пренебрежением.

Как сообщает Телеграм-канал "Киев без цензуры", "свободная от локдауна территория" находится возле елки на Софийской площади и в "Зимней Стране" на ВДНХ.

"Людей много, каток работает, тюбинг-горки работают, аттракционы работают, глинтвейн продают", - указано в сообщении.

Помимо того, кадрами с народных гуляний поделились и в Телеграм-канале ЧП Україна.

"Ничего необычного, всего лишь первый день локдауна и сборище людей у елки в Киеве. Все работает, можно выпить горячего глинтвейна", - сказано в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, вместе с введением жесткого карантина в супермаркетах Украины перестали продавать ряд товаров. Среди них оказались медицинские маски и контрацептивы.

Пока в сети недоумевают от особенностей январского локдауна, президент Украины Владимир Зеленский поехал отдыхать в Буковель.