Британцы уничтожили десятки миллионов литров пива: последствия COVID-19

Пандемия коронавируса принесла убытков британских пабам на сумму более 453 млн вероятной прибыли. Вылито более 50 миллионов литров пива.

Вспышка заболеваний коронавирусом , а также последовавший за ней локдаун, нанесли ощутимый ущерб британским пабам, не сумевшим реализовать свою продукцию. В результате владельцы заведений были вынуждены утилизировать 50 миллионов литров пива, банально вылив пенный напиток.

Потери пабов составили более 453 миллионов долларов вероятной прибыли при средней стоимости пинты пива в 5 долларов. Эта сумма дала б возможность прокормить сотни тысяч работников в пабах и пивоварнях по всей Великобритании. Они банально не могли заниматься продажами во время карантинов, заявили в Британской ассоциации пабов и пива (The British beer & Pub Association).

"Если мы не сможем возобновить работу в ближайшем будущем, без дальнейшей государственной поддержки и расширения схемы сохранения рабочих мест у пабов и пивоваров больше не останется денег, чтобы выжить, и волна закрытия будет неизбежна с потерей рабочих мест", - отметили в ассоциации.

Напомним, в воскресенье, 20 декабря 2020 года, в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели полный локдаун. Это является частью нового комплекса мер по сдерживанию "вышедшего из-под контроля" нового штамма коронавируса.