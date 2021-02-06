Скачать
Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Водитель Honda разбил четыре авто и сам погиб: эксклюзивные фото с места аварии в Киеве
Водитель Honda разбил четыре авто и сам погиб: эксклюзивные фото с места аварии в Киеве
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

Британцы уничтожили десятки миллионов литров пива: последствия COVID-19

Британцы уничтожили десятки миллионов литров пива: последствия COVID-19
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф

Пандемия коронавируса принесла убытков британских пабам на сумму более 453 млн вероятной прибыли. Вылито более 50 миллионов литров пива.

Вспышка заболеваний коронавирусом , а также последовавший за ней локдаун, нанесли ощутимый ущерб британским пабам, не сумевшим реализовать свою продукцию. В результате владельцы заведений были вынуждены утилизировать 50 миллионов литров пива, банально вылив пенный напиток.

Потери пабов составили более 453 миллионов долларов вероятной прибыли при средней стоимости пинты пива в 5 долларов. Эта сумма дала б возможность прокормить сотни тысяч работников в пабах и пивоварнях по всей Великобритании. Они банально не могли заниматься продажами во время карантинов, заявили в Британской ассоциации пабов и пива (The British beer & Pub Association).

"Если мы не сможем возобновить работу в ближайшем будущем, без дальнейшей государственной поддержки и расширения схемы сохранения рабочих мест у пабов и пивоваров больше не останется денег, чтобы выжить, и волна закрытия будет неизбежна с потерей рабочих мест", - отметили в ассоциации.

Напомним, в воскресенье, 20 декабря 2020 года, в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели полный локдаун. Это является частью нового комплекса мер по сдерживанию "вышедшего из-под контроля" нового штамма коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 268

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации
02 На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
03 Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
04 Их роман был полон загадок: скончалась возлюбленная Высоцкого, с которой он никогда не жил
05 "Вместе быть уже нет смысла": Бадоева рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Бадоевым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших
Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь