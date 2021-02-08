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Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Вакцинироваться от COVID-19, скорее всего, придется ежегодно, - правительство Британии

Вакцинироваться от COVID-19, скорее всего, придется ежегодно, - правительство Британии
09:22 Сегодня Телеграф

Правительство Великобритании, где вакцинироваться от коронавируса начали самыми первыми в мире, планируют делать прививки от COVID-19 каждый год.

Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вакцинации Надим Захави в интервью BBC.

"Скорее всего, уже осенью мы увидим (потребность. - Авт.) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации. - Авт.)", - сказал Захави.

При этом, чиновник привел показательный пример на прививке от гриппа, которое нужно делать ежегодно из-за обнаружения в мире новых вариантов заболевания.

Отметим, у Великобритании на данный момент имеется в наличии уже 11,5 миллиона доз вакцины от коронавируса для проведения первого этапа вакцинации. Планируется, что уже к середине февраля все уязвимые группы населения будет провакцинированы.

Как сообщал "Телеграф", ранее жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer.

При этом в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 критическая и Британия понесла очень большие потери из-за пандемии.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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