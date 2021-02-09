Отношения оказались на распутье: главный дипломат ЕС анонсировал новые меры против РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил перед депутатами Европарламента и рассказал об итогах своего визита в Москву.

Как пишет Европейская правда, в своем выступлении он жестко раскритиковал Кремль за отсутствие интереса в улучшении отношений с ЕС и нежелании вести диалог относительно прав человека, на фоне приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

При этом он заявил, что отношения между РФ и ЕС сейчас "на распутье".

"С российской стороны нет намерения вести конструктивные дискуссии, когда они касаются прав человека и политических свобод", - сказал он

Вместе с тем он пообещал внести "конкретные предложения" относительно новых санкций против России, которые будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале и на Европейском Совете в марте.

"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я внесу конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, которой обладает верховный представитель ЕС", - сказал Боррель.

Он напомнил, что недавно ЕС одобрил новый санкционный режим, связанный с правами человека.

Ранее, в своем блоге на официальном сайте Евросоюза Боррель писал, что разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым проходила в напряженной обстановке.

"Время от времени обсуждение с моим российским коллегой достигало высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию попытки его убийства", - написал он.

Боррель также отметил, что указал Лаврову на то, что Россия добровольно взяла на себя международные обязательства в сфере прав человека, а потому реакция ЕС на задержание Навального не может расцениваться, как вмешательство во внутренние дела страны.

Как сообщалось ранее, Боррель посетил Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

После возвращения в Брюссель, он отметил, что Россия все дальше отдаляется от Европы.