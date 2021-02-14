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Белорус в Варшаве вытолкал автобус из снежной ловушки и покорил поляков: мужчине подарили проездной (видео)

Белорус в Варшаве вытолкал автобус из снежной ловушки и покорил поляков: мужчине подарили проездной (видео)
23:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В польской Варшаве автобус попал застрял на заснеженной дороге, спровоцировав масштабный затор. Однако дожидаться прибытия ответственных служб не пришлось, поскольку проблему помог решить мигрант из Беларуси. 

Мужчина вместе с журналистом канала TVN, снимавшим репортаж о пробке смогли вместе вытолкать автобус, а кадры этого разлетелись по сети. Об этом пишет BBC.  

Как видно на кадрах, 28-летний Дмитрий Салогуб поначалу толкал автобус в одиночку. К нему подошел журналист и попытался с ним поговорить, однако тот заявил, что не понимает польский язык. 

На уточняющий вопрос откуда приехал мужчина, тот ответил, что из Беларуси и предложил журналисту помочь. 

После того, как дело было сделано, а автобус продолжил движение, Салогуб ушел до того, как журналист успел спросить его имя. 

Кадры разлетелись по сети и мужчину позже узнали белорусские журналисты, которые и расспросили его о мотивах его поступка. 

Как оказалось, он даже не догадывался о том, что находится в прямом эфире и удивился тому, что никто не попытался помочь автобусу тронуться.

 "В нашем мире вместо того, чтобы помочь, люди снимают все на видео. Я этого не понимаю", - сказал он, добавив, что не видит в своем поступке ничего особенного.  

Салогуб также признался, что не намерен возвращаться в Беларусь из-за своего отношения к Лукашенко. 

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Действия белоруса отметили в мэрии Варшавы. Так глава города Рафаль Тшасковский выразил благодарность и наградил 90-дневным проездным. Помимо того, местная школа предложила ему бесплатный языковой курс. 

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил, что американцы следят за белорусами через iPhone, хотя и сам пользуется продукцией Apple

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Варшава, Польша, Беларусь.
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