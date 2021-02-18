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Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Финляндии объявили о появлении нового штамма коронавируса

В Финляндии объявили о появлении нового штамма коронавируса
08:06 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Ученые из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса.

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 назвали Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

Мутация развилась где-то за пределами Финляндии, поскольку количество случаев COVID-19 в стране ниже, чем в других государствах.

"Новый штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе. Поскольку вирус постоянно меняется, выявление новых штаммов было лишь вопросом времени. Однако обнаруженный штамм отличается от ожиданий, поскольку его наследование не похоже ни на один из известных вариантов", - сказали ученые.

О заразности нового штамма вируса и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно.

Напомним, с начала декабря прошлого года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиле и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Пандемия коронавируса уже унесла жизни более 2,4 млн человек во всем мире, вылечились - более 85 млн. На сегодня активно болеют почти 23 млн человек.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Финляндия, Мутации, Коронавирус, Штаммы, Covid-19, SARS-CoV-2.
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