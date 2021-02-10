Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
Резко выросло число тяжелых случаев и больных детей: ситуация с COVID-19 в Украине на 10 февраля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля
СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля

В Британии обнаружили две новые мутации COVID-19: что о них известно

В Британии обнаружили две новые мутации COVID-19: что о них известно
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф

COVID-19 продолжает мутировать. В Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.

Один из новых вариантов, впервые обнаруженный в Бристоле, был обозначен Консультативной группой по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов как "вызывающий беспокойство вариант". Другой, впервые выявленный в Ливерпуле, был признан группой "исследуемым вариантом", - сообщает агентство Reuters.

Оба новых варианта имеют мутацию E484K, которая касается так называемого "шиповидного" белка  COVID-19. Теоретически, это изменение может снизить  иммунную реакцию на вирус даже после перенесенной болезни или прививки. Раньше такие же мутации исследователи находили в штаммах из  ЮАР и Бразилии.

Службой здравоохранения Англии уже зафиксировано  76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. Однако, медики уверены, что имеющиеся вакцины смогут с ними справиться.

Добавим, что в Украине резко выросло число тяжелых случаев и больных детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 249

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
02 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
05 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь