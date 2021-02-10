В Британии обнаружили две новые мутации COVID-19: что о них известно

COVID-19 продолжает мутировать. В Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.

Один из новых вариантов, впервые обнаруженный в Бристоле, был обозначен Консультативной группой по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов как "вызывающий беспокойство вариант". Другой, впервые выявленный в Ливерпуле, был признан группой "исследуемым вариантом", - сообщает агентство Reuters.

Оба новых варианта имеют мутацию E484K, которая касается так называемого "шиповидного" белка COVID-19. Теоретически, это изменение может снизить иммунную реакцию на вирус даже после перенесенной болезни или прививки. Раньше такие же мутации исследователи находили в штаммах из ЮАР и Бразилии.

Службой здравоохранения Англии уже зафиксировано 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. Однако, медики уверены, что имеющиеся вакцины смогут с ними справиться.

Добавим, что в Украине резко выросло число тяжелых случаев и больных детей.