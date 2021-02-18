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Премьер Грузии уходит в отставку: названа причина

Премьер Грузии уходит в отставку: названа причина
09:33 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в четверг, 18 февраля, что покидает занимаемую им должность из-за разногласий с правящей командой по поводу исполнения решения суда в отношении лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. 

Об этом он сообщил на специальном брифинге, сообщает "Эхо Кавказа".

В частности, Гахария выразил убеждение, что исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, её экономического развития и преодоления всех видов кризисов", – заявил политик.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

"Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, что исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым", – сказал Гахария.

Георгий Гахария занял пост премьер-министра Грузии после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 31 октября 2020 года Гахария был повторно утвержден главой правительства.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Грузия, Отставка, Премьер-министр, Георгий Гахария.
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