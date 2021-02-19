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Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки

Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

27-летняя Клаудия Арделеан, имеющая двойное образование в области права и европейской этики, была уволена с должности в своете директоров Клинической больницы пневмофтизиологии в Трансильвании из-за своей внешности.

Об этом сообщили thesun.co.uk.

Клаудия получила неоплачиваемую должность в совете директоров больницы в качестве представителя Совета Клуж.

Она написала об этом в тот же день, 8 февраля, но сразу же вызвала критику со стороны людей, которые заявили, что она получила работу только из-за своей внешности. 

 
 
 
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По информации местных СМИ, вскоре после этого она была уволена с работы.

Клаудия, бывшая модель и королева красоты, имеет 40 тысяч подписчиков в Instagram, где она поделилась новостями о своей работе.

 
 
 
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Она включила селфи перед зданием совета и гифку, когда подписывала контракт. 

Она написала: "Я благодарна Клужской национальной либеральной партии за доверие и поддержку!". 

 
 
 
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Однако газета Click сообщила, что ее заставили уйти в отставку, потому что она была слишком красивой. 

 
 
 
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Молодая женщина, которая сейчас работает юристом в местной фирме, не прокомментировала уход из правления.

Президент совета Клуж Алин Тисе признала, что она имеет высокую квалификацию, двойную степень по европейским исследованиям и юридический факультет. 

Тем не менее, Алин сделал заявление: "Я глубоко сожалею об этом инциденте. Я просил об отставке Клаудии Арделин".

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал фото 64-летней учительницы, которая стала моделью.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Румыния, Клаудия Арделеан.
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