Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки

27-летняя Клаудия Арделеан, имеющая двойное образование в области права и европейской этики, была уволена с должности в своете директоров Клинической больницы пневмофтизиологии в Трансильвании из-за своей внешности.

Об этом сообщили thesun.co.uk.

Клаудия получила неоплачиваемую должность в совете директоров больницы в качестве представителя Совета Клуж.

Она написала об этом в тот же день, 8 февраля, но сразу же вызвала критику со стороны людей, которые заявили, что она получила работу только из-за своей внешности.

По информации местных СМИ, вскоре после этого она была уволена с работы.

Клаудия, бывшая модель и королева красоты, имеет 40 тысяч подписчиков в Instagram, где она поделилась новостями о своей работе.

Она включила селфи перед зданием совета и гифку, когда подписывала контракт.

Она написала: "Я благодарна Клужской национальной либеральной партии за доверие и поддержку!".

Однако газета Click сообщила, что ее заставили уйти в отставку, потому что она была слишком красивой.

Молодая женщина, которая сейчас работает юристом в местной фирме, не прокомментировала уход из правления.

Президент совета Клуж Алин Тисе признала, что она имеет высокую квалификацию, двойную степень по европейским исследованиям и юридический факультет.

Тем не менее, Алин сделал заявление: "Я глубоко сожалею об этом инциденте. Я просил об отставке Клаудии Арделин".

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