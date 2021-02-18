В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)

В среду, 17 февраля в Иерусалиме выпал первый за шесть лет снег. В сети показали кадры последствий снегопада.
Об этом сообщили BBC News.
Так, в результате непогоды святые места, такие как Стена Плача и Купол Скалы, были покрыты редким снегом.
К местным жителям города, которые приехали насладиться необычной погодой, присоединились другие жители соседних городов, таких как Тель-Авив, которые не хотели пропустить это впечатление.
Видео снегопада в Иерусалиме:
В свою очередь пользователи сети Инстаграм делились кадрами последствий снежной стихии.
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Стоит отметить, что в Иерусалиме 18 февраля наблюдается дождливая погода и до +5 градусов.
На ближайшие дня 19 и 20 февраля в городе ожидается потепление до +7, а потом и до +10 градусов. Осадки в виде дождя будут наблюдаться до 20 февраля.
Напомним, что 17 февраля в результате снежного шторма миллионы жителей Техаса остались без электричества и воды. Жертвами холодов в в городе стали около 20 человек.
В то же время, 17 февраля столицу Греции Афины накрыл холодный фронт "Медея", который принес множественные осадки в виде снега.