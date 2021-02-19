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В Британии новый виток скандала из-за формального определения водителей Uber: детали

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14:37 Сегодня Телеграф

Uber в пятницу, 19 февраля, проиграл решающую судебную тяжбу в Великобритании поскольку Верховный суд страны оставил в силе постановление о том, что водители, работающими в компании, являются сотрудниками, а не независимыми подрядчиками.

Как сообщает CNBC, Верховный суд Великобритании единогласно отклонил апелляцию Uber на это решение.

Пятничный приговор завершает почти пятилетнюю судебную тяжбу между Uber и группой бывших водителей, которые утверждают, что они являются сотрудниками, имеющими право на трудоустройство, а также обязательные гарантии со стороны работодателя, такие как минимальная заработная плата, отпускные и перерывы для отдыха. Uber же настаивает на том, что его водители работают не по найму, и что он действует как "агентство", которое связывает их с пассажирами через приложение.

Издание отмечает, что хотя постановление Верховного суда касается только водителей, участвовавших в деле 2016 года, теоретически оно применимо к другим водителям, использующим приложение Uber, чем может поставить под угрозу бизнес-модель Uber в Великобритании.

"Теперь компании придется вернуться в трудовой суд, чтобы определить компенсацию группе водителей. Но это может столкнуться с дальнейшими претензиями со стороны тысяч других водителей в стране", - говорится в заметке.

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Это также имеет серьезные последствия для гиг-экономики Великобритании, в которой работает около 5,5 миллионов человек. Модель, аналогичную Uber, используют и другие компании, в том числе Bolt, Ola и Deliveroo.

"Этот вердикт, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия для всех операторов гиг-экономики и усложнит работу компаниям, привлекающим людей через цифровые платформы, чтобы утверждать, что они работают не по найму, несмотря на договорную документацию, в которой может быть указано иное", - сказала партнер британской юридической фирмы Seddons Хелен Кроссланд (Helen Crossland).

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Uber Technologies Inc.; Uber — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

Гиг-экономика - система работы, когда сотрудников не нанимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в обозначенные сроки решают поставленные задачи

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Великобритания, Верховный суд, Uber, статус водителей.
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