В ЕС неоднозначно высказались касательно военной помощи Украине (видео)

Власти Литвы высказались по поводу предоставления военной помощи Украине. В этом вопросе политика страны останется неизменной.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Не вижу необходимости как-то менять нашу политику в этом направлении», - озвучил политик, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вильнюс продолжать оказывать военную помощь Украине.

Отметим, что в то же время министр на захотел рассказать какие-то конкретные планы на ближайшее время.

В целом Литва выступает одним из наиболее верных союзников Украины со времен начала российской агрессии. Только в 2019 году самолеты ВВС Украины бесплатно вывезли из балтийской страны почти миллион патронов для автоматов и пулеметов общей стоимостью 255 тысяч евро. До этого Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.

Напомним, литовское правительство утвердило планы увеличения вооруженных сил страны на ближайшие десять лет с 10 900 до 14 500 человек. Также было намечено увеличение добровольческих частей.