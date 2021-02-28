Предпочел китайскую вакцину российской: премьер Венгрии привился от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса. При этом он отдал предпочтение китайской вакцине Sinopharm.

Об этом он сообщил у себя в Фейсбук.

"Вакцинирован", - подписал соответствующие фотографии глава венгерского правительства.

Согласно результатам третьего этапа клинических испытаний, вакцина Sinopharm показала эффективность на уровне 79,34%. Этого достаточно, чтобы соответствовать стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Власти Китая выдали разрешение на продажу этой вакцины 31 декабря 2020 года. Для экстренного использования она была одобрена еще в июне.

В Венгрии за все время пандемии было обнаружено более 424 тысяч случаев коронавируса, из них более 14 902 летальных случая.

Как известно, Венгрия является единственной страной ЕС, в которой одобрили применение российской вакцины "Спутник V", что было встречено волной критики, поскольку этот препарат не прошел последнюю стадию клинических испытаний. Однако, позже в канцелярии Орбана заявили, что использовать ее не будут из-за нехватки у России производственных мощностей.

Несмотря на это 22 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что контракт на поставки вакцин "Спутник V" был заключен. Ним предполагалось, что в течение следующих 30 дней в страну будет доставлено 600 тысяч доз, а потом еще 1,4 миллиона.

Впрочем, венгерские СМИ сообщают, что из обещанных 600 тысяч, на конец февраля в страну было доставлено лишь 145,6 тысяч доз.