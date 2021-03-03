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В Греции мощное землетрясение разрушило школу и церковь (фото, видео)

В Греции мощное землетрясение разрушило школу и церковь (фото, видео)
23:11 Сегодня Телеграф

В среду, 3 марта, в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Об этом сообщает ВВС.

Землетрясение случилось недалеко от греческого города Лариса. Но несмотря на то, что природное явление затронуло центральную част страны, его отголоски слышали во всех уголках Греции.

Землетрясение было такой силы, что разрушились несколько зданий и магазин. Кроме того, пожилого мужчину пришлось спасать из его дома в деревне Месохори, который частично рухнул.

Как уточняют местные издания  Kathimerini и Larissanet, была сильно повреждена и  местная церковь. Значительные разрушения получили постройки и  в трех селах вблизи Еласона.

 

Услышав первые толчки местные жители, чьи дома оказались не повреждены, выскочили из них и все время, пока продолжалось ЧП, оставались на улице, разместившись в парках и на площадях.

Как сообщал "Телеграф", в октябре прошлого года 21 октября землетрясение застало врасплох премьера Исландии, когда та давала интервью. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Греция, Землетрясения, Видео, Фото.
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