В Греции мощное землетрясение разрушило школу и церковь (фото, видео)

В среду, 3 марта, в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Об этом сообщает ВВС.

Землетрясение случилось недалеко от греческого города Лариса. Но несмотря на то, что природное явление затронуло центральную част страны, его отголоски слышали во всех уголках Греции.

Землетрясение было такой силы, что разрушились несколько зданий и магазин. Кроме того, пожилого мужчину пришлось спасать из его дома в деревне Месохори, который частично рухнул.

Как уточняют местные издания Kathimerini и Larissanet, была сильно повреждена и местная церковь. Значительные разрушения получили постройки и в трех селах вблизи Еласона.

