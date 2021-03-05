"Скорее ад замерзнет": Литва остроумно ответила Лукашенко на просьбу выдать Тихановскую

Литовцы не планируют рассматривать запрос белорусской Генеральной прокуратуры о выдаче лидера оппозиции Светланы Тихановской Минску. Фактически, страна ЕС предоставила беглому политику политическое убежище.

Об это можно судить со слов главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, сообщает "Радио Свобода".

"Белорусскому режиму мы можем сказать – скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – заявил политик.

По его словам, Литовская республика была и будет страной, открытой для убежища всем демократическим силам, которые преследуются режимами на своей Родине.

Отметим, Светлану Тихановскую обвиняют в подготовке массовых беспорядков и захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц в августе 2020 года. Сейчас прокуратура передала в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.

Напомним, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала тактическое поражение оппозиции в противостоянии с режимом Александра Лукашенко