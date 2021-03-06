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Во Франции снова беспорядки: под Лионом сожгли десятки авто, пострадал полицейский (видео)

Во Франции снова беспорядки: под Лионом сожгли десятки авто, пострадал полицейский (видео)
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф

Во Франции в который раз проходят уличные беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители уже задержали шесть человек.

Погромы начались в пятницу вечером, 5 марта, в городе Рийе-ла-Пап под Лионом. Десятки молодчиков  жгли машины и громили автобусные остановки. Все дороги, ведущие в эпицентр беспорядков - район Аланье, были заблокированы пожарами. Всего, по данным полиции, было уничтожено 13 автомобилей и два автобуса, сообщает leprogres.

Правоохранители оперативно оцепили район Алане. Погромы удалось прекратить и восстановить порядок. По словам мера города Александра Винсендана, полиция уже задержала шесть человек (в том числе четверо несовершеннолетних) и продолжает вычислять других участников беспорядков. Силовики сообщили об одном раненом полицейском.

 

Как заявил мер, нескольких месяцев городе было относительное затишье. Однако, проведение силовиками операции по борьбе с наркотиками в сочетании с несколькими обысками разозлила местный криминалитет и вызвала гнев в районе Аланье, сообщает lepoint.

Днем ранее, 4 марта, беспорядки произошли в одном из районов Лиона. На этот раз  погромщики, часть из которых несовершеннолетние, вступили в уличные бои с полицией, а также сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. Конфликт завершился арестом 12 молодых людей, 9 из которых вскоре отпустили.

По мнению полиции, поводом к беспорядкам стала авария, в которой сильно пострадал 13-летнйи подросток, который катался на мотороллере без шлема. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, полиция Франции запретила проведения акции мигрантов и начала разгон протестующих с применением слезоточивого газа

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Франция, Полиция, Погромы, поджоги машин.
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