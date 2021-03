Во Франции снова беспорядки: под Лионом сожгли десятки авто, пострадал полицейский (видео)

Во Франции в который раз проходят уличные беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители уже задержали шесть человек.

Погромы начались в пятницу вечером, 5 марта, в городе Рийе-ла-Пап под Лионом. Десятки молодчиков жгли машины и громили автобусные остановки. Все дороги, ведущие в эпицентр беспорядков - район Аланье, были заблокированы пожарами. Всего, по данным полиции, было уничтожено 13 автомобилей и два автобуса, сообщает leprogres.

Правоохранители оперативно оцепили район Алане. Погромы удалось прекратить и восстановить порядок. По словам мера города Александра Винсендана, полиция уже задержала шесть человек (в том числе четверо несовершеннолетних) и продолжает вычислять других участников беспорядков. Силовики сообщили об одном раненом полицейском.

Après #Lyon hier soir, #RilleuxLaPape s'embrase!

Toujours le même scénario:

des caïds qui veulent imposer la loi du plus fort, en cassant tout, en brûlant tout.

Et toujours les plus faibles qui trinquent.

Nos collègues de la @PoliceNat69 sont sur le bitume, en dernier rempart. pic.twitter.com/RibAmmhAMy

— Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 5, 2021