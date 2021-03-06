Во Франции снова беспорядки: под Лионом сожгли десятки авто, пострадал полицейский (видео)

Во Франции в который раз проходят уличные беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители уже задержали шесть человек.
Погромы начались в пятницу вечером, 5 марта, в городе Рийе-ла-Пап под Лионом. Десятки молодчиков жгли машины и громили автобусные остановки. Все дороги, ведущие в эпицентр беспорядков - район Аланье, были заблокированы пожарами. Всего, по данным полиции, было уничтожено 13 автомобилей и два автобуса, сообщает leprogres.
Правоохранители оперативно оцепили район Алане. Погромы удалось прекратить и восстановить порядок. По словам мера города Александра Винсендана, полиция уже задержала шесть человек (в том числе четверо несовершеннолетних) и продолжает вычислять других участников беспорядков. Силовики сообщили об одном раненом полицейском.
Après #Lyon hier soir, #RilleuxLaPape s'embrase!
Toujours le même scénario:
des caïds qui veulent imposer la loi du plus fort, en cassant tout, en brûlant tout.
Et toujours les plus faibles qui trinquent.
Nos collègues de la @PoliceNat69 sont sur le bitume, en dernier rempart. pic.twitter.com/RibAmmhAMy
— Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 5, 2021
Как заявил мер, нескольких месяцев городе было относительное затишье. Однако, проведение силовиками операции по борьбе с наркотиками в сочетании с несколькими обысками разозлила местный криминалитет и вызвала гнев в районе Аланье, сообщает lepoint.
Днем ранее, 4 марта, беспорядки произошли в одном из районов Лиона. На этот раз погромщики, часть из которых несовершеннолетние, вступили в уличные бои с полицией, а также сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. Конфликт завершился арестом 12 молодых людей, 9 из которых вскоре отпустили.
По мнению полиции, поводом к беспорядкам стала авария, в которой сильно пострадал 13-летнйи подросток, который катался на мотороллере без шлема. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, полиция Франции запретила проведения акции мигрантов и начала разгон протестующих с применением слезоточивого газа