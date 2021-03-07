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Трагедия с украинцами в Польше: пострадавшие рассказали, что происходило в автобусе в момент аварии

Трагедия с украинцами в Польше: пострадавшие рассказали, что происходило в автобусе в момент аварии
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: PAP

В Польше 6 марта пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон, слетел с дороги перевернулся. В салоне находилось 57 человек, из них два водителя. Все они граждане Украины. 

Как сообщает ТСН, большинство пассажиров были не пристегнуты, а потому в момент аварии их раскидало по салону. 

Два человека погибли на месте, еще трое - уже во время спасательной операции. Девять человек получили тяжелые травмы. 

Михаил Токмаков, один из пострадавших, говорит, что его жизнь спасла вежливость. Он уступил место девушке, которая хотела сесть у окна. В ДТП она погибла. 

Мужчина убежден, что водитель уснул за рулем. 

"Водители должны меняться каждые 4 часа, а он ехал все 18. И где-то за 50 минут до инцидента он вильнул, сильно так вильнул, видно вырубился уже", - сказал он. 

Токмаков говорит, что второй водитель почти все время находился в салоне и разговаривал с пассажирами. 

Как сообщалось ранее, в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.  Вследствие аварии один человек погиб и еще трое травмированы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Польша, ДТП.
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