Трагедия с украинцами в Польше: пострадавшие рассказали, что происходило в автобусе в момент аварии

В Польше 6 марта пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон, слетел с дороги перевернулся. В салоне находилось 57 человек, из них два водителя. Все они граждане Украины.

Как сообщает ТСН, большинство пассажиров были не пристегнуты, а потому в момент аварии их раскидало по салону.

Два человека погибли на месте, еще трое - уже во время спасательной операции. Девять человек получили тяжелые травмы.

Михаил Токмаков, один из пострадавших, говорит, что его жизнь спасла вежливость. Он уступил место девушке, которая хотела сесть у окна. В ДТП она погибла.

Мужчина убежден, что водитель уснул за рулем.

"Водители должны меняться каждые 4 часа, а он ехал все 18. И где-то за 50 минут до инцидента он вильнул, сильно так вильнул, видно вырубился уже", - сказал он.

Токмаков говорит, что второй водитель почти все время находился в салоне и разговаривал с пассажирами.

Как сообщалось ранее, в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля. Вследствие аварии один человек погиб и еще трое травмированы.