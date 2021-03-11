Польша со скандалом выслала дипломатов РФ и Беларуси: в чем причина

Польша и Беларусь продолжают конфронтацию на дипломатическом поприще: в этот раз Варшава высылает из страны белорусского дипломата.

Об этом сообщил в среду, 10 марта, вечером заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач (Marcin Przydacz) в своем аккаунте в Twitter.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата", - написал замглавы МИД Польши.

Он отметил, что соответствующая информация была обнародована в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.

Как пишет Deutsche Welle, поводом для такого решения Варшавы стало объявленное во вторник, 9 марта, решение Минска выслать из Беларуси польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны.

Между тем, получила неожиданное продолжение история с высылкой из Польши российского дипломата месячной давности.

Как сообщает польский портал RMF24, объявленный в ответ на действия Москвы, которая объявила персоной нон грата польского консула в Санкт-Петербурге персоной нон грата и высланный в феврале из Польши российский консул в Познани Игорь Ощепков был заражен коронавирусом Covid-19 и, несмотря на это участвовал во встречах, а также появлялся в общественных местах.

Согласно заметке, об этом сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын (Stanisław Żaryn).

"Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает COVID-19, не соблюдал санитарных требований, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних людей", - заявил Жарын.

В частности, перед возвращением в РФ Ощепкова видели за записью познаньской демонстрации в защиту российского оппозиционера Алексея Навального 23 января.

По его словам, действия российского дипломата следует расценивать как безответственные и опасные.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", — подчеркнул Жарын.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб добавил, что зарубежные партнеры Польши также отмечали случаи легкомысленного отношения российских дипломатов с правилами противодействия эпидемии.