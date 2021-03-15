Самые влиятельные страны ЕС отказываются от AstraZeneca: где уже приостановили вакцинацию

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет CNN.

Итальянское агенство по медицинским препаратам AIFA, сообщило, что продлевает временный запрет на использование вакцины AstraZeneca, который был введен в качестве мер предосторожности.

"Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", - сказано в заявлении AIFA.

О приостановке вакцинации этим препаратом также рассказал французский президент Эммануэль Макрон во время выступления на пресс-конференции.

"Мы решили приостановить использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности, но надеемся быстро возобновить его, если это позволит рекомендация EMA (Европейское агентство лекарственных средств, - ред.)", - сказал Макрон.

Новость о прекращении использования вакцины в Германии появилась в СМИ после заявления министра здравоохранения Йенса Спана.

Как сообщалось ранее, 11 марта о приостановке использования препарата AstraZeneca заявили Дания, Норвегия и Исландия. На следующий день такое же решение приняли в Болгарии.

Ирландия и Нидерланды присоединились к "клубу" 14 марта.

Причиной такого решения стало то, что из пяти миллионов людей, получивших вакцину AstraZeneca, у тридцати возник побочный эффект в виде тромбоза.

Европейский регулятор EMA проводит свое расследование, но пока склоняется к версии, что тромбоз не связан с вакцинацией.