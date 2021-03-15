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Понедельник, 15.03.2021
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Самые влиятельные страны ЕС отказываются от AstraZeneca: где уже приостановили вакцинацию

Самые влиятельные страны ЕС отказываются от AstraZeneca: где уже приостановили вакцинацию
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом AstraZeneca. 

Об этом пишет CNN.

Итальянское агенство по медицинским препаратам AIFA, сообщило, что продлевает временный запрет на использование вакцины  AstraZeneca, который был введен в качестве мер предосторожности. 

"Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", - сказано в заявлении AIFA. 

О приостановке вакцинации этим препаратом также рассказал французский президент Эммануэль Макрон во время выступления на пресс-конференции. 

"Мы решили приостановить использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности, но надеемся быстро возобновить его, если это позволит рекомендация EMA (Европейское агентство лекарственных средств, - ред.)", - сказал Макрон. 

Новость о прекращении использования вакцины в Германии появилась в СМИ после заявления министра здравоохранения Йенса Спана. 

Как сообщалось ранее, 11 марта о приостановке использования препарата AstraZeneca заявили Дания, Норвегия и Исландия. На следующий день такое же решение приняли в Болгарии. 

Ирландия и Нидерланды присоединились к "клубу" 14 марта. 

Причиной такого решения стало то, что из пяти миллионов людей, получивших вакцину AstraZeneca, у тридцати возник побочный эффект в виде тромбоза. 

Европейский регулятор EMA проводит свое расследование, но пока склоняется к версии, что тромбоз не связан с вакцинацией.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Германия, Италия, Франция, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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