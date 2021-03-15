Самые влиятельные страны ЕС отказываются от AstraZeneca: где уже приостановили вакцинацию

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом AstraZeneca.
Об этом пишет CNN.
Итальянское агенство по медицинским препаратам AIFA, сообщило, что продлевает временный запрет на использование вакцины AstraZeneca, который был введен в качестве мер предосторожности.
"Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", - сказано в заявлении AIFA.
О приостановке вакцинации этим препаратом также рассказал французский президент Эммануэль Макрон во время выступления на пресс-конференции.
"Мы решили приостановить использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности, но надеемся быстро возобновить его, если это позволит рекомендация EMA (Европейское агентство лекарственных средств, - ред.)", - сказал Макрон.
Новость о прекращении использования вакцины в Германии появилась в СМИ после заявления министра здравоохранения Йенса Спана.
Как сообщалось ранее, 11 марта о приостановке использования препарата AstraZeneca заявили Дания, Норвегия и Исландия. На следующий день такое же решение приняли в Болгарии.
Ирландия и Нидерланды присоединились к "клубу" 14 марта.
Причиной такого решения стало то, что из пяти миллионов людей, получивших вакцину AstraZeneca, у тридцати возник побочный эффект в виде тромбоза.
Европейский регулятор EMA проводит свое расследование, но пока склоняется к версии, что тромбоз не связан с вакцинацией.