Возможны серьезные нарушения: в Европе приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca

В Ирландии приостановлено использование вакцины Oxford-AstraZeneca.

Об этом сообщили BBC News.

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал этот шаг после сообщений о серьезных нарушениях свертывания крови у взрослых в Норвегии.

В своем твите министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли сказал, что это "предупредительный шаг".

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет связи между уколом и повышенным риском развития тромба.

В Ирландии было введено более 110 000 доз вакцины AstraZeneca, что составляет около 20% от всех введенных на сегодняшний день доз.

The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that