Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки

В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф

Работы по укладке еще одной нитки российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта этого года.

Об этом со ссылкой на график компании "Nord Stream 2 AG" в среду, 17 марта, пишет ТАСС.

"Схема строительства линии А... Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала (до конца сентября – ред.)", - говорится в графике.

В Белом доме признались, когда начнут наказывать компании за строительство путинского газопровода

Как сообщалось, 14 марта вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европе не нужен "Северный поток-2", но раз он существует, то должен функционировать в соотвествии с правилами Европейского Союза.

Проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 180

Все по теме:

Дания, График, Укладка, Сроки, Газопровод "Северный поток-2".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
05 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь