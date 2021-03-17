В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки

Работы по укладке еще одной нитки российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта этого года.

Об этом со ссылкой на график компании "Nord Stream 2 AG" в среду, 17 марта, пишет ТАСС.

"Схема строительства линии А... Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала (до конца сентября – ред.)", - говорится в графике.

Как сообщалось, 14 марта вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европе не нужен "Северный поток-2", но раз он существует, то должен функционировать в соотвествии с правилами Европейского Союза.

Проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.