Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа

Во Франции ввели локдаун в пятницу 19 марта после рекордного количества смертей в среду 17 марта. В связи с чем множество жителей Парижа собрались уехать из города и попали на фото.

Об этом сообщили Dailymail.

Стоит отметить, что с начала пандемии во Франции уже более 4,18 миллиона человек заболели коронавирусом и более 91 тысячи погибли.

17 марта в стране зафиксировали 38 тысяч новых случаев коронавируса, и 241 смерть от заболевания.

После таких показателей в четверг в стране решили объявить локдаун с пятницы 19 марта и после этого люди пытались успеть сбежать из города.

Кадры с места событий:

Фото: dailymail.co.uk.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 20 декабря в Лондоне был введен тотальный локдаун. Из-за таких мер улицы столицы Англии опустели.