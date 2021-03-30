Приехавших в Польшу украинцев будут отправлять на карантин: не поможет даже отрицательный тест на COVID-19

Со вторника, 30 марта, Республика Польша вводит изменения в режим въезда в страну, в том числе для украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше на своей странице в соцсети Facebook.

Так, лица, которые будут въезжать в Польшу не из Шенгенской зоны:

будут направляться на обязательный карантин;

наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;

вид теста - PCR или антиген-тест.

При этом лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны:

должны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы;

вид теста - PCR или антиген-тест;

обязанность касается лиц, которые путешествуют пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом;

при отсутствии отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, лица будут направляться на карантин;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Турция значительно ужесточает карантин на популярных курортах.