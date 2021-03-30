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Вторник, 30.03.2021
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Приехавших в Польшу украинцев будут отправлять на карантин: не поможет даже отрицательный тест на COVID-19

Приехавших в Польшу украинцев будут отправлять на карантин: не поможет даже отрицательный тест на COVID-19
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

Со вторника, 30 марта, Республика Польша вводит изменения в режим въезда в страну, в том числе для украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше на своей странице в соцсети Facebook.

Так, лица, которые будут въезжать в Польшу не из Шенгенской зоны:

  • будут направляться на обязательный карантин;
  • наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
  • вид теста - PCR или антиген-тест.

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При этом лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны:

  • должны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы;
  • вид теста - PCR или антиген-тест;
  • обязанность касается лиц, которые путешествуют пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом;
  • при отсутствии отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, лица будут направляться на карантин;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Турция значительно ужесточает карантин на популярных курортах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Польша, Тест, Карантин, Коронавирус, Въезд.
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