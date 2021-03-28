В ЕС определились с датой введения "паспортов" вакцинации

До 15 июня в Европейском союзе появится сертификат вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказал в эфире канала LCI еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

По его словам документ будет доступен по всей территории ЕС. Несмотря на то, что его наличие будет необязательным, некоторые авиакомпании могут затребовать его у пассажиров.

В справке будут иметься данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, а также переболел ли он COVID-19.

Как сообщалось ранее, разговоры о "сертификате вакцинации" в ЕС возникли еще в феврале. По утверждениям еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес это будет лишь медицинский документ, который не будет давать обладателю никаких привилегий.

Врачи и правозащитники идею "паспортов вакцинации" восприняли в штыки и предупредили о последствиях.

Против введения "иммунных паспортов" выступают и в Украине, однако, по заверению главного санврача Украины Виктора Ляшко, если украинцам понадобятся какие-то справки о вакцинации, то они смогут их получить "в два клика".