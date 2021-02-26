В США и ЕС хотят ввести паспорта вакцинации: какие риски это несет за собой

В США и Европейском союзе хотят ввести электронные паспорта вакцинации, но в этом нововведении есть как плюсы, так и минусы.

О них пишет CNBC.

В качестве позитивного момента, естественно, называется возможность свободного передвижения по миру при наличии цифрового паспорта, который сможет подтвердить наличие прививки в условиях ослабления карантинных мер по всему миру, что могут наступить в ближайшее время.

Система сертификатов может использоваться для поездок за границу, а также для предоставления доступа в такие заведения, как рестораны и бары.

А вот врачи и представители правозащитных организаций, бьют во все колокола. В частности, доктор Дипти Гурдасани, клинический эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии, сказал CNBC по телефону, что паспорта вакцины могут непреднамеренно использоваться для предоставления "ложных гарантий" отдыхающим.

Среди этих научных проблем, по словам Гурдасани, очевидно, что предлагаемые защитные вакцины против коронавируса "очень далеки" от завершения, и "мы очень мало знаем об эффективности вакцин в предотвращении инфекции или даже бессимптомного заболевания против нескольких вариантов, циркулирующих в разных странах".

Кроме того, большинство стран не имеют достаточного доступа к вакцинам для иммунизации своего населения, и Гурдасани предупредил, что система сертификатов, подобная паспортам вакцины, будет дискриминировать это население "еще больше".

Напомним, COVID-19 продолжает мутировать - в Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.