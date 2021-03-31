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Похищены секретные документы НАТО: в Риме вызвали "на ковер" посла РФ из-за скандала с шпионажем

Похищены секретные документы НАТО: в Риме вызвали "на ковер" посла РФ из-за скандала с шпионажем
12:20 Сегодня Телеграф

В Италии был арестован офицер национальных Военно-морских сил, а также задержан офицер Вооруженных сил России, которые обвиняются в шпионаже: итальянец передавал секретные документы НАТО россиянину.

Об этом в среду, 31 марта, пишет итальянская ежедневная газета "Corriere della Sera".

"Офицер итальянского военно-морского флота был арестован вчера вечером, во вторник, 30 марта, карабинерами дель Рос, вместе с офицером российских вооруженных сил", - говорится в заметке.

Оба офицера обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью.

"Вмешательство (правоохранителей – ред.) имело место в связи с тайной встречей между двумя людьми, когда итальянский офицер передавал второму фигуранту "секретные" документы в обмен на деньги", - пишет газета.

Теперь российский офицер, работавший в посольстве России в Италии, будет выслан из страны, поскольку его дипломатический статус не позволяет его арестовать. В МИД Италии по поручению министра Луиджи Ди Майо немедленно был вызван посол России Сергей Разов.

Капитан же ВМФ Италии, обвиняемый в продаже россиянину конфиденциальных документов, находится в тюрьме.

"Изучение документов, изъятых в квартире военного, уже показало, что, помимо итальянских файлов, он мог передать совершенно секретные документы НАТО, что поставило под угрозу не только национальную безопасность, но и безопасность других стран", - пишет газета.

Согласно публикации, первый отчет о контактах итальянца и россиянина поступил несколько месяцев назад агентства внутренней безопасности страны (Agenzia informazioni e sicurezza interna), возглавляемого Марио Паренте (Mario Parente), и с этого момента были начаты процедуры контроля передвижений этих двоих.

"Когда была подтверждена уверенность в передаче денег и, прежде всего, в возможности получить доказательства шпионажа, была инициирована операция, которая привела к аресту этих двоих", - говорится в заметке.

Газета пишет, что это не первый случай, когда отношения Италии и России были напряжены из-за продажи конфиденциальных материалов россиянам.

"До сих пор это происходило в основном из-за промышленных проблем, участие же военнослужащего ВМФ открывает тревожный сценарий, по которому Министерству обороны также придется начать проверки", - пишет издание.

Как сообщалось, задержанный в Украине 24 марта белорусский шпион, который пытался наладить поставки оружия из РФ, смог избежать уголовной ответственности.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Италия, НАТО, Россия, Продажа, Документы, Шпионаж, Офицер.
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