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Белорусский шпион пытался наладить поставки оружия из России в Украину: теперь ему "светит" большой срок

Белорусский шпион пытался наладить поставки оружия из России в Украину: теперь ему "светит" большой срок
11:41 Сегодня Телеграф

В Волынской области оперативные Государственной пограничной службы Украины совместно с контрразведкой СБУ разоблачили и прекратили действия агента белорусского КГБ, пытавшегося наладить канал поставки оружия в страну из России.

Об этом сообщает в среду, 24 марта, пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Основной задачей мужчины было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, оружие и другое снаряжение должны были поступать в Украину в пределах участка границы в Волынской области транзитом через территорию Беларуси из России.

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"Дополнительно по заданию кураторов белорусский агент должен собирать различные данные и информацию персонального характера в отношении пограничников и таможенников, которые несут службу на границе с Беларусью, а также сотрудников других правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

Задержали его во время очередного приезда в Украину для встречи с якобы завербованным пограничником.

В отношении уличенного агента проводятся процессуальные мероприятия. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины, что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь в СБУ также сообщили о задержании шпиона и опубликовали видео его допроса.

Как рассказал "Телеграфу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, россияне сосредоточили серьезные силы у своих границ с Украиной, а теперь еще угрожают нам со стороны Беларуси.

Ранее руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в разговоре с "Телеграфом" заметил, что Украина оказалась в полукольце кремлевских сил и рассказал, как наша страна может выйти из сложной ситуации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Волынь, Задержание, Шпион, Агент, Поставки оружия, КГБ Беларуси.
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