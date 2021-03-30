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Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф

Задержанный 24 марта белорусский шпион, который пытался наладить поставки оружия из РФ смог избежать уголовной ответственности.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

Шпион работал замдиректора компании "МК Гранд Плюс", которая зарегистрирована в Днепре.

В 2019 году в июле белорус начал сотрудничать с работником УК госбезопасности Беларуси в Брестской области и обязался вести шпионаж, создав, целую сеть для сбора сведений в Украине.

В 2020 году он пытался завербовать Луцкого пограничника, из-за наличия у последнего нужной информации.

По данным уголовного дела, шпион добровольно остановил "незаконную деятельность" и рассказал о вербовке в СБУ до того, как на него упали подозрения. Мужчина также передал все данные СБУ.

Таким образом суд освободил его от уголовной ответственности и вернул телефоны.

При этом, в судебном решении не указали, что от белоруса требовали создать каналы по транспортировке оружия и предметов спецназначения через границу.

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал о наращивании военной мощи РФ у границ с Украиной, а также о военной угрозе от Беларуси.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, СБУ, Россия, Беларусь.
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