В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии

В Чехии произошла авария с участием двух товарных поездов. Пострадало два машиниста, один из которых погиб.

Столкновение произошло в воскресенье, 4 апреля, сообщает Ceske Noviny.

"Три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля сошли с рельсов после столкновения" , - заявил представитель администрации железной дороги Душан Гавенда.

Авария вызвала пожар в одном из локомотивов.

В результате столкновения погиб один машинист. Второй машинист получил ранения средней тяжести и был доставлен скорой в больницу Теплиц.

Как выяснилось,машинист поезда не успел остановиться перед сигналом

"Товарный поезд должен был, чего не произошло... Мы не обнаружили ни одной ошибки на охранном устройстве", - заявил инспектор, указав что движение на линии между станциями Билина и Спорини прервано. Пока будет проходить расследование, на несколько дней движение на маршруте будет парализовано .

Напомним, на Тайване в результате крушения поезда погибло 48 человек. Еще 118 получили ранения.