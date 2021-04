Известный на весь мир кролик загадочно пропал: хозяйка в панике и предлагает вознаграждение (фото)

В графстве Вустершир (Великобритания) предположительно, похитили самого большого в мире кролика по кличке Дариус (Darius). За его возвращение заводчик и бывшая модель Аннетт Эдвардс (Annette Edwards) предлагает вознаграждение в размере 2000 фунтов стерлингов (около 76 тысяч грн).

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Кролик исчез из сада возле дома ночью 10 апреля. Эдвардс убеждена, что его похитили конкуренты, так как зверь находился в специальном вольере, который женщина постоянно перемещала.

"Воры перебрались через забор фермы, отцепили большой вольер Дария и забрали его из безопасной зоны", - сказала она.

К поискам животного присоединилась и полиция. Правоохранители просят обращаться к ним всех, кто что-либо знает об инциденте.

Эдвардс беспокоится, что Дариус, сидящий на специальной диете, не выживет без нее.

Десятилетний Дариус, кроль ростом 4 фута 3 дюйма (около 110 см) и считается самым большим кролем в мире.

Сначала владелица объявила вознаграждение за его возвращение в размере 2000 фунтов стерлингов (около 38 тыс. грн.), однако позже в своем аккаунте в Twitter сообщила, что увеличила сумму вдвое.

Please Please I am so upset Can you bring my Darius back I am putting the reward up to £2,000