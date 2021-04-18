Посольство РФ в Чехии ночью облили кетчупом, а днем пикетируют студенты с антипутинскими лозунгами (фото, видео)

После заявления властей Чехии об обоснованных подозрениях российских дипломатов-работниках спецслужб в подрыве складов с боеприпасами в 2014 году, в результате которых погибли два человека, в Праге у здания посольства проходят различные протестные акции.

Об этом пишет в воскресенье, 18 апреля, чешское интернет-издание "iROZHLAS".

Так, в в ночь на воскресенье полиция задержала семь человек, которые обмазали кетчупом стену посольства России в Праге.

Как рассказал официальный представитель полиции Ян Данек (Jan Daněk), полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. "На месте мы выявили семь человек, подозреваемых в нарушении правил поведения в разделе имущества", - сказал он.

Правоохранитель рассказал, что все семеро были доставлены в местное отделение полиции. По его словам, задержание прошло без применения принудительных мер и осложнений.

2По словам одного из участников мероприятия Forum24, кетчуп должен был символизировать кровь и ознаменовать память двух жертв взрыва на складе боеприпасов в Врбетицах, в котором якобы принимали участие сотрудники российских спецслужб", - говорится в заметке.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Как пишет TN.cz, ночью к посольству России также пришла группа людей и сыграла вслух песню Карела Крыла, "Маленького Брата". Как известно, Крыл – культовый чехословацкий (моравский и чешский) поэт, певец и автор многих протестных песен, в которых он идентифицировал и критиковал лицемерие, глупость. и бесчеловечность коммунистического (а позже и посткоммунистического) режим.

Помимо этого, утром перед зданием посольства также собрались студенты с антипутинскими транспарантами.

Как пишет издание, склад № 16 в городе Врбетице в Злинском районе взорвался 16 октября 2014 года, второй склад № 12 - 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Как сообщалось, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабич заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которые обоснованно подозреваются в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах.