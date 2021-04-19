Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции

Первый "почти нормальный" массовый музыкальный концерт в Великобритании в этом году запланирован на открытом воздухе в Ливерпуле 2 мая, хэдлайнером мероприятия будет английская инди-поп-группа из Стокпорта "Blossoms".

Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает британская газета The Guardian.

Всего на шоу в парке Сефтон продают 5 тысяч билетов, однако есть ряд условий: посетить концерт смогут только жители городского округа Ливерпуль, и у них должен быть отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19, который они должны будут сделать накануне.

"Как только они получат отрицательный результат в назначенном центре тестирования, их электронные билеты на мероприятие будут автоматически активированы", - говорится в заметке.

Также любая беременная женщина или женщина, отнесенная к категории чрезвычайно клинически уязвимой, не может подать заявку, и все посетители концерта должны быть зарегистрированы у местного терапевта.

Вместе с тем, пришедшим на концерт не придется носить маски или соблюдать социальную дистанцию.

The Guardian пишет, что концерт является частью правительственной программы исследования мероприятий, в рамках которой проводится серия пилотных испытаний для проверки безопасности на массовых собраниях.

Исследователи на концерте будут следить за перемещениями и взаимодействием аудитории вокруг места проведения, которое будет работать в пределах своей вместимости 7500 человек, а также за транспортом на шоу и обратно.

Всех посетителей концертов попросят пройти тест на ПЦР в домашних условиях в день мероприятия и пять дней спустя, чтобы ученые могли отслеживать любое возможное распространение Covid-19.

Объявляя о пилотном проекте в воскресенье, секретарь по культуре Оливер Дауден сказал: "Мы на шаг ближе к лету живых мероприятий, теперь наша научная программа уже началась. Тестирование различных настроек и изучение различных способов снижения риска - ключ к безопасному возвращению больших скоплений людей. Пилот Сефтон Парк - важное дополнение к программе".

Первое мероприятие в рамках научного исследования началось в субботу с чемпионата мира по снукеру. Чемпионат продлится до 3 мая и будет принимать до 1000 зрителей в день в театре Шеффилда Крусибл (Crucible Theatre), чтобы протестировать обстановку в помещении.

"Информация, собранная в ходе мероприятий в рамках исследовательской программы, будет иметь решающее значение для того, чтобы все объекты - от крупных спортивных стадионов и театров до свадебных площадок, конференц-центров и ночных клубов - могли безопасно работать этим летом. Пилотная программа исследует, как различные подходы к социальному дистанцированию, вентиляции и протоколам тестирования могут облегчить открытие и максимизировать участие людей", - говорится в заметке.

Как сообщалось, Великобритания 12 апреля впервые за несколько месяцев ослабила карантинные ограничения.