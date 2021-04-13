Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф Гордость Украины
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину
"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину
Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе

Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы

Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Alessandra Tarantino / AP

В понедельник, 12 апреля, Европа преодолела мрачную отметку в миллион смертей от коронавируса Covid-19.

Об этом пишет агентство AFP, подытожив данные из официальных источников по количеству погибших в 52 странах Европы, согласно которым к 21:30 по Киеву составило не менее 1 000 288 человек.

"Мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас", - цитирует агентство технического руководителя Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Марию Ван Керхове (Maria Van Kerkhove).

Она отметила, что "это не та ситуация, в которой мы хотим быть через 16 месяцев после начала пандемии, когда мы доказали меры контроля".

Буковель снова открылся после карантина: как сейчас выглядит курорт на фото

В целом же, пишет агентство, коронавирус уже убил более 2,9 млн человек и заразил почти 136 млн человек по всему миру.

Вместе с тем, несмотря на такую мрачную статистику, в понедельник Великобритания впервые за несколько месяцев ослабила ограничения, "позволив британцам насладиться вкусом свободы с пинтой и стрижкой".

Во Франции, которая сейчас является европейской страной с наибольшим количеством подхвативших инфекцию, расширение вакцинации вселило оптимизм в утомленных изоляцией жителей. Теперь все люди старше 55 лет имеют право на уколы вакциной "Johnson & Johnson" и "AstraZeneca".

"Коронавируса не существует": ковид-диссиденты устроили скандал в супермаркете в Николаеве (видео)

В Греции старшеклассников впервые за пять месяцев встретили в кампусе в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на понедельник, 12 апреля, в Украине выявили 7 856 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на вторник, 13 апреля, в Украине зафиксировано 37 758 летальных случаев от осложнений коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

Европа, Смерти, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
02 Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии
03 Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
04 Разрушает все на своем пути: на Карибах продолжает извергаться "взрывной" вулкан (видео)
05 Доллар может подскочить до 30: как обострение на Донбассе повлияет на гривну
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Пока необходимости нет&quot;: переболевший коронавирусом Филарет высказался о вакцинации
"Пока необходимости нет": переболевший коронавирусом Филарет высказался о вакцинации
Одесситов порадовал &quot;пылающий&quot; закат: яркие фото и видео
Одесситов порадовал "пылающий" закат: яркие фото и видео
Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы
Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь