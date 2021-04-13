Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы

В понедельник, 12 апреля, Европа преодолела мрачную отметку в миллион смертей от коронавируса Covid-19.

Об этом пишет агентство AFP, подытожив данные из официальных источников по количеству погибших в 52 странах Европы, согласно которым к 21:30 по Киеву составило не менее 1 000 288 человек.

"Мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас", - цитирует агентство технического руководителя Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Марию Ван Керхове (Maria Van Kerkhove).

Она отметила, что "это не та ситуация, в которой мы хотим быть через 16 месяцев после начала пандемии, когда мы доказали меры контроля".

В целом же, пишет агентство, коронавирус уже убил более 2,9 млн человек и заразил почти 136 млн человек по всему миру.

Вместе с тем, несмотря на такую мрачную статистику, в понедельник Великобритания впервые за несколько месяцев ослабила ограничения, "позволив британцам насладиться вкусом свободы с пинтой и стрижкой".

Во Франции, которая сейчас является европейской страной с наибольшим количеством подхвативших инфекцию, расширение вакцинации вселило оптимизм в утомленных изоляцией жителей. Теперь все люди старше 55 лет имеют право на уколы вакциной "Johnson & Johnson" и "AstraZeneca".

В Греции старшеклассников впервые за пять месяцев встретили в кампусе в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на понедельник, 12 апреля, в Украине выявили 7 856 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на вторник, 13 апреля, в Украине зафиксировано 37 758 летальных случаев от осложнений коронавируса.