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Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов

Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов
Обновлено 07:24 Сегодня Телеграф GETTY IMAGES

Американские туристы, полностью вакцинированные против коронавируса Covid-19, смогут посетить Европейский Союз летом этого года.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью "The New York Times" в воскресенье, 25 апреля.

"Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это сделает возможным свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", - сказала она.

"Потому что ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными E.M.A.", - добавила фон дер Ляйен.

Агентство, регулирующее лекарственные препараты блока, одобрило все три вакцины, используемые в Соединенных Штатах, а именно вакцины Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson.

Она не сказала, когда именно могут возобновиться туристические поездки, или подробностей о том, как это будет происходить. Но ее комментарии являются заявлением, что текущие ограничения на поездки будут изменены на основании свидетельств о вакцинации.

Она добавила, что возобновление поездки будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как и, надеюсь, улучшается и в Европейском Союзе".

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Официальные лица в Брюсселе заявили, что в ближайшем будущем будет использовано низкотехнологичное решение, которое позволит людям свободно путешествовать на основе вакцинации. Например, путешественник в Европу может получить сертификат ЕС – эквивалент сертификата вакцины по прибытии после предъявления добросовестного сертификата, выданного его или ее собственным правительством.

По словам официальных лиц, есть надежда, что этот шаг вскоре станет ненужным, поскольку сертификаты на вакцины, выданные иностранными правительствами, будут приемлемы и удобочитаемы в Европейском Союзе, и наоборот.

Европейский Союз сам начал процесс предоставления своим гражданам "цифровых зеленых сертификатов", в которых будет указано, был ли путешественник вакцинирован против Covid-19; вылечился от болезни в последние месяцы; или имел отрицательный результат на вирус в последние несколько дней. Европейцы смогут использовать их для путешествий без дополнительных ограничений, по крайней мере, в принципе, внутри блока из 27 стран.

До сих пор несущественные поездки в Европейский Союз были официально запрещены, за исключением посетителей из короткого списка стран с очень низкой заболеваемостью вирусом, включая Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Как сообщалось, ранее Болгария озвучила условия приема туристов из разных стран, в том числе и из Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ЕС, США, Туризм, Урсула фон дер Ляйен, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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