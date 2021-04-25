Болгария откроет границы для украинских туристов: названа дата и условия въезда

Болгария озвучила условия приема туристов из разных стран, в том числе и из Украины. Информация была подана в связи с началом туристического сезона.

Об этом была дана информация на странице Посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Как указано в сообщении, исполняющий обязанности министра по охране здоровья Костадин Ангелов заявил, что с началом туристического сезона в государстве, въезд туристов будет совершаться только при наличии одного из следующих документов:

сертификата вакцинации;

справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

документа, в котором указано, что лицо переболело COVID-19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну;

Отметим, с субботы, 24 апреля, в Болгарии разрешаются очные занятия в образовательных центрах при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра. Посетители должны будут носить маски, а в помещении будут ежечасно проводить дезинфекцию.

Напомним, Мальдивы планируют бесплатно делать туристам прививки от коронавируса.