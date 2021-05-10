В Португалии приговорили трех миграционных инспекторов, избивших до смерти украинца

Трех миграционных инспекторов из Португалии, которые до смерти избили мигранта из Украины в аэропорту Лиссабона.

Об этом пишет DW.

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - сказал судья.

Как установили следователи, в марте 2020 года 40-летний Игорь Гоменюк пытался попасть в страну без действующей визы. Во время допроса его били ногами и дубинками, в то время, когда его руки были скованы наручниками за спиной. Это привело к тому, что мужчине сломали ребра, из-за чего он задохнулся.

Причастных сотрудников миграционной службы приговорили к от 7 до 9 лет тюремного заключения.

В прошлом году власти Португалии были вынуждены выплатить семье погибшего 700 тысяч евро компенсации (23,9 млн. грн). После вспыхнувшего скандала, глава миграционного ведомства страны ушел в отставку.

Как сообщалось ранее, в Бразилии за решетку попал Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Он погорел на хранении боеприпасов и наркотиков.