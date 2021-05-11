Австрийца отправили в тюрьму за то, что он заразил жену коронавирусом

63-летний гражданин Австрии нарочно заразил коронавирусом свою бывшую жену и попал в тюрьму.

Об этом сообщает местное издание Krone.

Отмечается, что случай произошел в ноябре прошлого года. Мужчина получил позитивный тест на COVID-19 и был помещен на домашний карантин.

Его 70-летняя бывшая жена, которая в то время находилась в том же доме рассказала, что тот нарочно кашлял ей в лицо, намеренно не использовал средств индивидуальной защиты и даже пользовался ее полотенцем.

В конечном итоге женщина таки заболела, но смогла вылечиться.

Мужчина же получил девять месяцев тюрьмы и три года условного срока. Также его обязали выплатить компенсацию в размере тысячи евро (33,6 тыс грн).

Стороны решение суда обжаловать не стали.

Как сообщалось ранее, в Италии женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины Pfizer.