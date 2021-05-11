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Австрийца отправили в тюрьму за то, что он заразил жену коронавирусом

Австрийца отправили в тюрьму за то, что он заразил жену коронавирусом
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

63-летний гражданин Австрии нарочно заразил коронавирусом свою бывшую жену и попал в тюрьму. 

Об этом сообщает местное издание Krone.

Отмечается, что случай произошел в ноябре прошлого года. Мужчина получил позитивный тест на COVID-19 и был помещен на домашний карантин. 

Его 70-летняя бывшая жена, которая в то время находилась в том же доме рассказала, что тот нарочно кашлял ей в лицо, намеренно не использовал средств индивидуальной защиты и даже пользовался ее полотенцем. 

В конечном итоге женщина таки заболела, но смогла вылечиться. 

Мужчина же получил девять месяцев тюрьмы и три года условного срока. Также его обязали выплатить компенсацию в размере тысячи евро (33,6 тыс грн). 

Стороны решение суда обжаловать не стали. 

Как сообщалось ранее, в Италии женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины Pfizer

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Австрия, Коронавирус, Covid-19.
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