Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Суд избрал меру пресечения Медведчуку
Суд избрал меру пресечения Медведчуку
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Кредит на 1,3 миллиарда: Зеленский рассказал, на что Украина потратит крупный транш от Франции
Кредит на 1,3 миллиарда: Зеленский рассказал, на что Украина потратит крупный транш от Франции
Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)
Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)

Во Франции критически не хватает вакцин, но внушительные запасы AstraZeneca просто выбрасывают (видео)

Во Франции критически не хватает вакцин, но внушительные запасы AstraZeneca просто выбрасывают (видео)
04:33 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Поскольку во Франции наблюдается низкий уровень потребления вакцины AstraZeneca, это создает запасы препарата, и ее выбрасывают.

Об этом 13 мая сообщили BBC News.

12 мая в стране разрешили гражданам до 50 лет записаться на прием к врачу для прививки. Только вот во Франции до 55 лет все запрещено проходить вакцинацию.

Несмотря на данный факт в Минздраве страны собираются предложить AstraZeneca людям младше 55 лет, если в противном случае вакцину выбросят.

По словам премьер-министра Жана Кастекса, привить 20 миллионов человек к 15 мая не представляется возможным.

Кластекс считает, что такой исход связан с нежеланием людей 55+ проходить вакцинацию AstraZeneca. Он также добавил, что в стране ныне в холодильниках хранят 2 миллиона доз этой вакцины, которые не используются.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус привился от COVID-19

Отметим, ранее репутация AstraZeneca пострадала из-за связи вакцины со случаями образования тромбов. Из-за этого в марте приостанавливали вакцинацию в стране.

Согласно данным на 10 мая 18 млн французов уже получили первую дозу прививки, а за сутки в стране ее получают 200-300 тысяч человек. 

Тем временем в штате Огайо в США для увеличения числа прививок запустили лотерею для вакцинированных граждан, 5 победителей которой получат 1 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Франция, Вакцина, AstraZeneca.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
02 Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)
03 Суд избрал меру пресечения Медведчуку
04 Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
05 Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Экс-солистка группы &quot;Тату&quot; рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Экс-солистка группы "Тату" рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Не &quot;за&quot; и &quot;не против&quot;: в &quot;Киевском метрополитене&quot; неоднозначно отреагировали на обыски
Не "за" и "не против": в "Киевском метрополитене" неоднозначно отреагировали на обыски
Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь