Во Франции критически не хватает вакцин, но внушительные запасы AstraZeneca просто выбрасывают (видео)

Поскольку во Франции наблюдается низкий уровень потребления вакцины AstraZeneca, это создает запасы препарата, и ее выбрасывают.

Об этом 13 мая сообщили BBC News.

12 мая в стране разрешили гражданам до 50 лет записаться на прием к врачу для прививки. Только вот во Франции до 55 лет все запрещено проходить вакцинацию.

Несмотря на данный факт в Минздраве страны собираются предложить AstraZeneca людям младше 55 лет, если в противном случае вакцину выбросят.

По словам премьер-министра Жана Кастекса, привить 20 миллионов человек к 15 мая не представляется возможным.

Кластекс считает, что такой исход связан с нежеланием людей 55+ проходить вакцинацию AstraZeneca. Он также добавил, что в стране ныне в холодильниках хранят 2 миллиона доз этой вакцины, которые не используются.

Отметим, ранее репутация AstraZeneca пострадала из-за связи вакцины со случаями образования тромбов. Из-за этого в марте приостанавливали вакцинацию в стране.

Согласно данным на 10 мая 18 млн французов уже получили первую дозу прививки, а за сутки в стране ее получают 200-300 тысяч человек.

Тем временем в штате Огайо в США для увеличения числа прививок запустили лотерею для вакцинированных граждан, 5 победителей которой получат 1 млн долларов.