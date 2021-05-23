"Корабли шпионят вдоль всего побережья": британский министр обороны назвал Россию угрозой номер один

В Великобритании считают Россию "противником, который представляет угрозу номер один".

Об этом изданию The Telegraph рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, подводные лодки РФ кружат вдоль всего побережья королевства, а Москва проводила "ряд операций преднамеренно в Великобритании".

Уоллес добавил, что обычно российские суда заходят в Северное море или Ла-Манш. Но в конце прошлого года российскую подводную лодку засекли в Ирландском море. По его словам, Великобритания не видела ее там "очень и очень давно, возможно, это было впервые".

Кроме того, в декабре прошлого года Военно-морские силы Великобритании выступили с заявление, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.

Напомним, в апреле в Британии дипломаты РФ были объявлены персонами нон-грата. Такие меры были приняты из-за кибератак и вмешательство в выборы США, а также из-за наращивания военных сил у границ Украины и незаконную аннексию Крыма.