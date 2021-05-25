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В ЕС первая страна достигла коллективного иммунитета: подробности

В ЕС первая страна достигла коллективного иммунитета: подробности
16:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Мальта вакцинировала 70% своего взрослого населения став первым в мире государством, которое достигло коллективного иммунитета. 

Об этом 24 мая сообщил министр здравоохранения страны Крис Ферн.

Сообщается, что в течении последней недели на острове ежедневное число новых случаев составляло в среднем 3, при показателе положительных результатов - 0,2%.

По словам Ферна, в стране вакцинируются каждые 5 секунд, и уже 42 процента взрослого населения получили две дозы прививки. В то же время прививаться от "короны" в стране могут с 16 лет, а после одобрения европейского регулятора планируют вакцинировать детей от 12 лет.

В МВФ заявили, что завершение пандемии ковид-19 обойдется миру в 50 млрд долларов 

Министр также отметил, что 1 июля Мальта отменяет ношение масок для людей, прошедших вакцинацию.

По данным Минздрава страны уже с 1 июня на пляжах можно будет не носить маски.

Также 24 мая в стране сняли ограничения на посещение спортзалов и бассейнов.

Напомним, что в The Wall Street Journal поделились данными разведки США о том, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии тяжело заболели еще в ноябре 2019 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Мальта, Коронавирус.
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