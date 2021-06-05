Прогулка по горам чуть не стала трагедией: стример сломал ногу, но все равно продолжил прямой эфир (видео)

Норвежский игровой блогер Sjokoladen вел прямую трансляцию из гор, но вскоре ему понадобилась помощь спасателей.

Как сообщает Medialeaks, мужчина поднялся в горы, чтобы поделиться с подписчиками красивыми видами, но один неверный шаг закончился тем, что он потерял равновесие и кубарем покатился вниз.

Как оказалось, при этом он сломал две кости ноги, а потому ему пришлось ждать помощи спасателей.

Тем не менее, блогер, даже оказавшись в опасной ситуации, останавливать стрим не стал, а продолжил общение с подписчиками, шутил и предложил насладиться шикарными видами гор Норвегии.

Вертолет спасателей добрался до места происшествия лишь спустя полтора часа.

Пострадавшему сообщили в больнице, что его нога будет заживать еще пару несколько недель, а потому об опасных приключения на время придется забыть.

Как сообщалось ранее, отважная женщина из Калифорнии вступила в схватку с медведем, чтобы защитить своих собак.

Позже она рассказала, что полезла в схватку только потому, что боялась, что животное растерзает ее любимую собаку Валенсию.