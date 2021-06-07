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Одна из европейских стран не зарегистрировала ни одного случая коронавируса за сутки

Одна из европейских стран не зарегистрировала ни одного случая коронавируса за сутки
12:53 Сегодня Телеграф

В Мальте в понедельник, 7 июня, впервые за 11 месяцев (с июля 2020 года) не зарегистрировали новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня первый день с нулевым числом случаев с прошлого лета, - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн. - Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность".

Отметим, что 25 июля 2020 года Мальта последний раз регистрировала ноль случаев коронавируса. После этого число инфицированных постепенно росло, и в марте они выросли до 510, прежде чем снова снизиться.

Добавим, что Мальта является лидером вакцинации в ЕС. Более половины взрослого населения острова на данный момент полностью вакцинированы, а 75% получили уже по крайней мере первую дозу.

Интересно, что по данным на 2019 год население Мальты составляло 502 653 человека.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Израиле по данным на 23 апреля впервые за 10 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Мальта, Коронавирус, Covid-19.
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