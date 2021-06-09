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Читает Гитлера и живет с мамой: всплыли интересные детали о мужчине, давшему пощечину Макрону

Читает Гитлера и живет с мамой: всплыли интересные детали о мужчине, давшему пощечину Макрону
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

Мужчина, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону оказался почитателем Гитлера.

Полицейские нашли у Тарела дома копию книги "Mein Kampf" ("Моя борьба") Гитлера, оружие, советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы, пишет Daily Mail.

28-летний Дэмиан Тарел, несмотря на свой зрелый возраст, живет с мамой. Парень создал в городе Сен-Валье, где живет ассоциацию европейских исторических боевых искусств.

Во врем того, как ударить Макрона, он выкрикнул: "Монжуа Сен-Дени (боевой клич феодального ополчения Франции, - Авт.), долой Макрона!".

Откровенничая с полицейскими после задержания, француз сказал, что его действия не были спланированными.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон на радостях поприветствовал кого-то из толпы бокалом вина, на произнесенный тост на украинском языке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Эммануэль Макрон, пощечины.
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