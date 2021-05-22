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"Будьмо!": Макрон поднял бокал под тост на украинском (видео)

"Будьмо!": Макрон поднял бокал под тост на украинском (видео)
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф

Президент Франции Эммануэль Макрон, празднуя открытие кафе и ресторанов после длительного карантина во Франции из-за коронавируса, на радостях поприветствовал кого-то из толпы бокалом вина, на произнесенный тост на украинском языке.

Соответствующее видео опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Улыбающийся Макрон во время посещения одного из парижских кафе, поднял бокал со словами "à ta santé!", что произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "Ваше здоровье!".

Как раз в этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке: "Будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал: "За Украину!".

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 24 декабря, в Кишиневе (Молдова) прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, в ходе которой новоизбранный президент заговорила на украинском языке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 261

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Украина, Видео, Эммануэль Макрон, Будьмо.
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