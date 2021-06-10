О поступке не жалеет: во Франции наказали мужчину, который дал пощечину Макрону

Во Франции суд вынес приговор мужчине, который дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону.

Как сообщает издание Le Figaro, 28-летний Дамьен Тарель за свою выходку приговорен к 18 месяцам лишения свободы, из них 14 - условно.

Кроме того, его лишили гражданских прав на 3 года и на 5 лет запретили владеть оружием.

Сам Тарель рассказал, что является сторонником движения "желтых жилетов" и нанес удар "инстинктивно", он признал, что не хотел бить президента, а вместо того раздумывал о том, чтобы бросить в него яйцо или кремовый пирог.

Мужчина заявил, что не сожалеет о содеянном, назвав это "политическим выражением"

"Я не хотел бы осуждать нашу демократию, но я думаю, что он (Макрон, - ред.) не был избран всем французским населением. (...) Я думаю, что Эммануэль Макрон очень хорошо представляет падение нашей страны", - сказал он в суде.

Как сообщалось ранее, у Тареля дома были найдены оружие, книга "Mein Kampf" Адольфа Гитлера и советский флаг.