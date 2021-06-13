Утечку из лаборатории исключать нельзя: глава ВОЗ оценил гипотезы про появление коронавируса

В ВОЗ не исключают версию происхождения коронавируса путем утечки из лаборатории.

Об этом на брифинге на заседании G7 12 июня сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

С его слов, выводы, которые сделали после 1-го этапа исследования происхождения вируса не окончательны.

Так, были представлены четыре вероятные версии происхождения SARS-CoV-2 (от самой вероятной до менее вероятной):

вирус был передан от летучих мышей к человеку, через животное-посредника,

вирус передали напрямую летучие мыши,

вирус передавался через замороженные или охлажденные продукты,

вирус появился из-за утечки из лаборатории.

Отметим, что тема искусственного происхождения COVID не один раз поднималась прежними властями США.

В свою очередь глава Нацинститутов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что прямых доказательств утечки "короны" из лаборатории в Ухане нет.

Напомним, что новые исследования происхождения коронавируса подтвердили причастность к этому летучих мышей, обитающих в азиатских странах. Также был открыты и другие схожие вирусы.