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В Китае обнаружены новые коронавирусы: что говорят ученые

В Китае обнаружены новые коронавирусы: что говорят ученые
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф

Источником коронавируса, который вызвал пандемию, вероятно, были летучие мыши, обитающие в азиатских странах. Недавние исследования открыли существование и других схожих вирусов.

О результатах исследований, проведенных китайскими учеными, рассказывается в статье на сайте CNN, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

В четверг китайские исследователи заявили, что они обнаружили у летучих мышей партию новых коронавирусов, в том числе один, который, генетически очень близок вирусу Covid-19.

По словам исследователей, их открытия в одном небольшом районе провинции Юньнань на юго-западе Китая показывают, сколько коронавирусов имеется у летучих мышей и сколько из них могут распространяться среди людей.

Вейфэн Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собирали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Они проверили мочу и фекалии, а также взяли мазки изо рта летучих мышей.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", - написали исследователи в отчете, опубликованном в журнале "Cell".

По их словам, один был генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2, который вызвал нынешнюю пандемию, - вирусный образец под названием RpYN06, взятый у вида подковоносых летучих мышей под названием "Rhinolophus pusillus".

Исследователи говорят, что этот штамм самый близкий к SARS-CoV-2, за исключением генетических различий в спайковом белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

"Вместе с вирусом, связанным с SARS-CoV-2, образцы которого были обнаружены в Таиланде в июне 2020 года, эти результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой", - заявили они.

Исследователи пытаются выяснить, откуда взялся SARS-CoV-2. Хотя вероятным источником является летучая мышь, но, возможно, вирус заразил еще какое-то промежуточное животное. Вирус атипичной пневмонии, вызвавший вспышку в 2002–2004 годах, был обнаружен у животного, называемого циветтой (Род хищных млекопитающих из семейства виверровых. Обитают в субтропических и тропических странах Африки и Азии. – прим ред.).

"Летучие мыши являются хорошо известными резервуарными хозяевами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей, и связаны с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и, в первую очередь, коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать "широкий спектр домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей", - написали они.

Большинство образцов было получено от подковоносых летучих мышей. В 2017 году исследователи, бравшие пробы в пещере в Юньнани, обнаружили вирусы, генетически очень близкие к вирусу атипичной пневмонии у подковоносых летучих мышей.

Среди образцов, описанных в отчете за четверг, три также были генетически близки к SARS.

"Наше исследование подчеркивает замечательное разнообразие коронавирусов летучих мышей в местном масштабе, включая родственников SARS-CoV-2 и SARS-CoV", - написали они. Виды летучих мышей, которых они выбрали, распространены в Юго-Восточной Азии, включая юго-западный Китай, Вьетнам, Лаос и другие места.

Хотя есть некоторые разногласия относительно происхождения пандемии коронавируса, в отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что наиболее вероятным источником является животное - вероятно, летучая мышь.

Люди охотятся и едят летучих мышей, а летучие мыши могут заразить других животных, на которых также охотятся люди. Вирусы могут заразить людей, когда они находятся рядом с животными или забивают их.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Разведка США узнала, что коронавирус "вышел" из лаборатории в Ухане.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Летучие мыши, Научные исследования, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
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